Barroso elogia mulheres no STF e cria saia justa com Cármen Lúcia

No Dia Internacional da Mulher, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), se meteu em uma pequena saia justa ao parabenizar a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, durante a sessão plenária desta quarta-feira.

“Só um breve comentário que me esqueci de fazer. Hoje é Dia Internacional da Mulher, então gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e a eminente ministra Rosa Weber”, disse Barroso, ao referir-se às duas ministras que compõem a Corte.

Cármen retrucou: “Vossa Excelência vê como é a vida… Nós (mulheres) temos um dia, Vossa Excelência tem todos os outros. Olha o princípio da igualdade…”

A fala de Cármen provocou risos entre os integrantes do tribunal. Surpreso, Barroso levou o comentário “na esportiva” e disse que queria fazer “a minha boa ação”.

“Queria cumprimentar Vossa Excelência e a ministra Rosa pela integridade, pelo talento e pela dedicação com que servem ao interesse público e ao bem do país, duas mulheres que simbolizam um belo exemplo para todas as pessoas”, explicou Barroso.

“Agradeço muito em meu nome, no nome da ministra Rosa, vou estender às secretárias e às senhoras advogadas aqui presentes. Agradeço muito pela lembrança”, respondeu Cármen, encerrando a discussão.

Os comentários foram feitos durante o julgamento de dois casos, envolvendo a imunidade tributária para livros eletrônicos e a tributação da importação de fascículos educativos acompanhados de componentes eletrônicos.

(Com Estadão Conteúdo)