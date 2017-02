Avião com Aécio Neves faz pouso de emergência em São Paulo

Uma aeronave pertencente a uma empresa de táxi aéreo que levava o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves (MG), a São Paulo fez um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos na noite de quinta-feira e tanto o parlamentar quanto o piloto do avião saíram ilesos do incidente, informou a assessoria do senador.

Em publicação na conta do tucano no Twitter, a assessoria de Aécio disse que o parlamentar estava a caminho de São Paulo, onde se reuniria com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O avião havia decolado de Brasília e foi alugado pelo PSDB.

“A aeronave de táxi aéreo alugada pelo PSDB fez pouso de emergência no Aeroporto de Guarulhos. Os pilotos e o senador estão bem”, informou a equipe do senador mineiro.

Aécio é apontado como possível candidato tucano à Presidência da República em 2018, depois de ter sido derrotado no segundo turno da disputa de 2014 pela petista Dilma Rousseff. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também é visto como postulante à candidatura tucana ao Palácio do Planalto no ano que vem.

(Com Agência Reuters)