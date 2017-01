Avião cai no mar perto de Paraty, no Rio de Janeiro

Uma aeronave caiu no mar na tarde desta quinta-feira, perto da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. De acordo com a Infraero, o avião, um King Air, um bimotor de pequeno de pequeno porte, partiu do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01, com destino à cidade fluminense.

O Corpo de Bombeiros informou que o alerta aconteceu às 14h15 e mobilizou todas as equipes do Quartel de Paraty, com o apoio da Defesa Civil e do SAMU, por terra, para atendimento a possíveis vítimas. O avião pertence à empresa Emiliano Empreendimentos e Participação Imobiliária, proprietária da rede de hotéis Emiliano.

O avião está quase inteiramente submerso, com cerca de 80% de sua estrutura debaixo do mar. Não existem, ainda, informações de quantas pessoas estavam a bordo. A aeronave ficou danificada e retorcida com a queda.