Avião cai em MS e mata empresário do interior de SP e piloto

Um avião de pequeno porte caiu por volta do meio-dia deste domingo em Coxim, em Mato Grosso do Sul, de acordo com informações da Rede Globo. O empresário Luís Fernando Arruda Ramos, de 47 anos, e o piloto Fabio Pinho morreram no acidente. Arruda era dono da construtora Lomy, de Araçatuba.

De acordo com a rede de televisão, o empresário era de Araçatuba e estava em uma fazenda em Porto Esperidão desde 20 de maio. O avião realizava o trajeto de volta neste domingo quando tentou realizar um pouso forçado e, sem sucesso, colidiu com uma árvore.

Luís Fernando Arruda chegou a se candidatar à prefeitura de Araçatuba em 2016, pelo PTB. A aeronave, prefixo PT-WPD, estava com certificado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em dia.