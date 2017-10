Atores protestam contra projeto de Silvio Santos

Um grupo de atores criou neste domingo, 29, uma petição online em protesto contra o projeto apresentado pelo apresentador Silvio Santos de construir prédios residenciais onde fica o Teatro Oficina, no centro de São Paulo.

Na semana passada, o Condephaat – órgão estadual de defesa do patrimônio – reverteu uma decisão de 2016 que proibia as obras da Sisan – braço imobiliário do grupo Silvio Santos – no terreno ao lado do teatro. O projeto prevê a construção de três torres, sendo que duas delas tapariam uma janela do Oficina, que permite ao espectador ver a paisagem da cidade durante as apresentações. Essa é uma das principais características do teatro. A construção precisava passar pela aprovação do Condephaat porque a área onde o Oficina, projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi, é tombada.

“Iniciamos um movimento dos artistas do Brasil e do mundo, com o povo brasileiro, para que enviem para as autoridades do governo de São Paulo pedidos de veto ao assassinato cultural da obra de arte Teatro Oficina e seu entorno tombado”, escreve a Associação Teat(r)o Oficina Uziyna Uzona. “Invocamos a força da multidão para que direcione, através de textos, vídeos, etc ao governado Geraldo Alckmin pedidos de veto ao empreendimento ao grupo Silvio Santos.” Até o fechamento desta reportagem, a petição já tinha mais de 1400 assinaturas.

A proposta de Silvio Santos criou um embate que já é antigo entre o dono do SBT e o diretor do Oficina, o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa. Segundo Zé Celso, o projeto vai provocar um “genocídio” do bairro. Ele diz também que a proposta de Silvio Santos “encaixotaria” o edifício.

A última vez que Zé Celso e Silvio Santos discutiram esse tema foi em uma reunião em agosto deste ano, no SBT, da qual participaram também o prefeito João Doria e o vereador Eduardo Suplicy (PT). Em um vídeo gravado nesta reunião publicado neste domingo pela jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Silvio Santos diz a Zé Celso que “vai transferir a Cracolância” para a região do Oficina, após o dramaturgo se manifestar mais uma vez contra o projeto.