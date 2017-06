Ato em São Paulo reúne artistas e pede eleições diretas

Artistas, músicos e ativistas participaram neste domingo de um ato político que pedia a saída do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas. O evento, que contou com apresentação de blocos de carnaval e artistas, começou por volta de meio dia no Largo da Batata, em São Paulo.

“SP pelas Diretas Já’ contou com um trio elétrico que recebeu apresentações de artistas como Emicida, Péricles, Mano Brown, Chico César, Criolo e Tulipa Ruiz, além de blocos de carnaval da capital como o Acadêmicos do Baixo Augusta. “Queremos ter o direito de eleger nosso presidente da República”, afirmou o apresentador do evento Léo Madeira. Entre gritos de “Diretas Já” e faixas de “Fora Temer” a manifestação ocorreu em clima de festa e carnaval.

zoom_out_map 1 /6 Pessoas se reúnem no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, para o ato "SP pelas Diretas Já" - 04/06/2017 (NELSON ALMEIDA/AFP)

zoom_out_map 2 /6 Pessoas se reúnem no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, para o ato "SP pelas Diretas Já". A manifestação, que pede a saída do presidente Michel Temer do cargo e novas eleições diretas, contará com shows de diversos artistas - 04/06/2017 (NELSON ALMEIDA/AFP)

zoom_out_map 3 /6 Pessoas se reúnem no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, para o ato "SP pelas Diretas Já". A manifestação, que pede a saída do presidente Michel Temer do cargo e novas eleições diretas, contará com shows de diversos artistas - 04/06/2017 (NELSON ALMEIDA/AFP)

zoom_out_map 4 /6 Músicos e artistas fazem ato em São Paulo pela saída de Temer e por eleições diretas - 04/06/2017 (Nelson Almeida/AFP)

zoom_out_map 5 /6 Músicos e artistas fazem ato em São Paulo pela saída de Temer e por eleições diretas - 04/06/2017 (NELSON ALMEIDA/AFP)

zoom_out_map 6/6 Pessoas se reúnem no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, para o ato "SP pelas Diretas Já". A manifestação, que pede a saída do presidente Michel Temer do cargo e novas eleições diretas, contará com shows de diversos artistas - 04/06/2017 (Juca Varella/Folhapress)

“O Congresso não tem moral e nem legitimidade para escolher o presidente”, afirmou o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto Guilherme Boulos durante discurso. Entre os participantes do protesto havia desde pessoas sem ligação com grupo e movimentos sociais até militantes de partidos políticos e sindicatos.

No domingo passado (28) o mesmo evento, organizado pelos movimentos Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, reuniu nomes como Caetano Veloso e Milton Nascimento nas areias da praia de Copacabana no Rio de Janeiro.