Ato em Copacabana pede eleições diretas e renúncia de Temer

Na altura da estação Siqueira Campos, na Praia de Copacabana, artistas e políticos se reuniram em um movimento pedindo a realização de eleições diretas e a saída do presidente do Michel Temer.

A Polícia Militar ainda não divulgou dados oficiais sobre o evento, mas a expectativa dos organizadores é que o manifesto conte com ao presença de 50 mil pessoas. O evento segue tranquilo, sem ações violentas por parte dos manifestantes ou da polícia.

Embora a organização diga que o evento é apartidãrio, em frente ao palco há bandeiras do PC do B, da CUT e da CTB.

A concentração começou às 11h e deve seguir até o final da tarde. A programação conta com shows do Cordão do Bola Preta, Maria Gadu, Milton Nascimento e Caetano Veloso.