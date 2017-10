Ataque em Las Vegas e Raquel Dodge nas manchetes de 3/10/17

Ataque a tiros em Las Vegas e pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao Supremo Tribunal Federal estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. Nos Estados Unidos, FBI descarta participação do Estado Islâmico no maior atentado da história do país, que matou ao menos 59 pessoas. O Estado de S.Paulo destaca que Dodge quer que o presidente Michel Temer deponha em investigação que apura suspeitas de irregularidades relacionadas ao Decreto dos Portos.

Folha de S.Paulo

Ataque a tiros em Las Vegas mata dezenas em show

O americano Stephen Paddock, 64, fez os disparos do 32° andar do Mandalay Bay, hotel perto do local do show. O ataque, que ainda deixou mais de 500 feridos, foi o mais grave do gênero registrado nos EUA. Em 2016, um atirador matou 49 e feriu ao menos 53 em boate em Orlando (Flórida). O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, mas o FBI (polícia federal americana) disse não haver evidências de ligação entre Paddock e a facção radical.

Contratos de obras sob suspeita geram disputa no TJ-SP

Desembargadora do Tribunal de Justiça de SP acusa o presidente da corte, Paulo Dimas Mascaretti, de omissão por não mandar apurar inconsistências em negócios com a Argeplan, que tem como sócio o coronel João Baptista Lima Filho, investigado na Lava Jato. O tribunal nega irregularidades.



O Globo

Americano mata 59 pessoas, fere 527 e deixa mundo perplexo

Um dia depois do atentado, a polícia ainda não havia descoberto a motivação da barbárie. Encontrado morto, Paddock tinha 17 armas no hotel e 18 em casa. O presidente Donald Trump condenou o ataque, mas não falou em controle de armas.

O Estado de S.Paulo

Raquel pede ao STF que Temer preste depoimento sobre portos

Editado em maio, Decreto dos Portos teria beneficiado a Rodrimar, empresa que opera em Santos. Dodge também solicitou prazo de 60 dias para conclusão das investigações no inquérito, que inclui o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) e duas pessoas ligadas à Rodrimar. A apuração no STF investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva.

Valor Econômico

BNDES já tem dinheiro para pagar R$ 180 bilhões ao Tesouro

Os recursos que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem em caixa são suficientes para fazer o pagamento antecipado de R$ 180 bilhões ao Tesouro Nacional ao longo deste e do próximo ano. A informação consta das demonstrações contábeis do banco federal.

Estado de Minas

Morte no Temporal

Uma Palmeira Imperial caiu sobre um carro e matou o taxista Fábio Teixeira Mageste, de 35 anos, na Rua Timbiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a árvore se ‘encontrava saudável’ e sem ‘nenhum sintoma que levasse a indicação de sua supressão’. Uma das causas presumidas pelo órgão para a queda são os ventos fortes.