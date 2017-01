As revelações de João Santana e Duda Mendonça

As investigações da Lava Jato uniram novamente os marqueteiros Duda Mendonça e João Santana, que atuaram em diversas campanhas petistas entre 2002 e 2014. Santana foi preso e passou a negociar um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. Duda imaginou que poderia ter o mesmo destino do seu sucessor e procurou o MP para revelar o que sabia. Reportagem de VEJA teve acesso aos segredos que os dois pretendem contar. Santana promete entregar a prova definitiva de que Dilma tentou atrapalhar a Lava Jato. Ele e sua mulher, Mônica Moura, acusam a ex-presidente de vazar de dentro do Planalto informações sigilosas sobre o andamento da operação. Os publicitários também pretendem revelar como receberam dinheiro da Odebrecht em contas no exterior para campanhas na Colômbia e nas disputas municipais de 2004 de Marta Suplicy (São Paulo), Fernando Pimentel (Belo Horizonte), João Paulo (Recife) e Angelo Vanhoni (Curitiba).

(Com contribuição de Renato Onofre)

