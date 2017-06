Após uma semana internada, Marina Silva deixa hospital do DF

A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva (Rede) recebeu alta nesta sexta-feira do Hospital Brasília, na capital federal, após uma semana internada em decorrência de “fortes dores abdominais”, segundo comunicado de sua assessoria. Apesar da alta, o diagnóstico ainda não foi concluído – os médicos aguardam resultados de exames laboratoriais e de imagem.

“Nos próximos dias, Marina continuará em repouso e afastada de suas atividades públicas“, informa comunicado publicado por sua assessoria nas redes sociais. “Agradecemos por todas as mensagens de solidariedade e orações pela sua rápida e plena recuperação”, continua.

Terceira colocada nas eleições presidenciais de 2010 e 2014, Marina ainda não se decidiu se vai disputar novamente a eleição em 2018. Nos últimos dias, cresceram os rumores de que seu partido estaria negociando com Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) a formação de uma chapa, com a própria Marina, para disputar a sucessão presidencial. O ex-ministro disse esta semana que pode entrar na disputa – ele não é filiado a nenhum partido.