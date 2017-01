Após massacre em Alcaçuz, presídio do RN tem nova rebelião

Um dia após a morte de 26 presos na penitenciária de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, detentos do Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato, na capital potiguar, se rebelaram na madrugada desta segunda-feira, segundo informação da edição desta segunda-feira do jornal Folha de S. Paulo.

O motim começou às 3 horas da manhã — 4h horário de Brasília — e, segundo o governo do Estado, a situação está controlada e não houve fugas nem há informações de feridos.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) afirmou que os presos tentaram derrubar uma parede de concreto do presídio e, em seguida, entrar em uma área de isolamento onde ficam detentos ameaçados de morte, mas não conseguiram.