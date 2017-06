Ao vivo: pronunciamento de Temer sobre denúncia de Janot

O presidente Michel Temer (PMDB) disse, em pronunciamento neste momento no Palácio do Planalto, que as acusações contra ele feitas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em denúncia encaminhada na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) são “ilações” e uma “peça de ficção” e que ele nunca participou de “acertos para qualquer ilícito”.

“Não participei de acertos para qualquer ilícito. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Reinventaram o Código Penal para incluir uma nova categoria: a denúncia por ilação”, disse.

