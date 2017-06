AO VIVO: a sessão do STF que pode restringir o foro privilegiado

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira o julgamento do processo que pode levar à restrição do foro privilegiado de deputados federais e senadores. Na sessão, iniciada ontem, o relator do processo, ministro Luís Roberto Barroso, votou favoravelmente à restrição do foro. Primeiro ministro a votar na sessão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo, o que leva à suspensão da decisão.

Apesar do pedido de Moraes, outros ministros adiantarão seus entendimentos hoje. Até agora, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e a presidente da Corte, Cármen Lúcia, acompanharam o voto de Barroso por restringir o foro privilegiado.

