Anna Carolina Jatobá está em casa de campo com os filhos

Condenada a 26 anos e oito meses de prisão pela morte da menina Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá está em uma casa de campo no interior de São Paulo passando o feriadão com os dois filhos adolescentes. Ela saiu da cadeia no 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, e foi pega na porta da na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, conhecida como P1, em Tremembé, pelo pai e uma advogada do escritório do criminalista Roberto Podval. No mesmo saidão, ganhou a liberdade pela quarta vez Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002. As duas, que são amigas de cadeia, saíram juntas, mas pegaram carros diferentes. Suzane estava ruiva e Jatobá está com sobrepeso. Ambas têm de voltar para a penitenciária até as 17h da segunda-feira.

Ao pedir para passar o feriado com os filhos, Jatobá ficou em dúvida se ficaria numa casa de praia ou de campo. Acabou escolhendo a segunda opção para evitar assédio do público. Aos seus advogados, ela já relatou ter receio de sair na rua por causa da reação de populares. Motivo para esse medo não lhe falta: Quando compareceu no Fórum de Santana para acompanhar os eu julgamento, em 2010, e viu a viatura policial que a levava ser cercada por populares que a ameaçavam linchá-la. “Ela está saindo pela primeira vez. É natural que tenha esse tipo de receio”, disse Podval, que preferiu não revelar a cidade onde Jatobá se encontra por questões de segurança.

Dentro da cadeia, Jatobá se aconselhou com Suzane para saber como passar os dias fora da cadeia incólume. Ambas trabalham na oficina de costura da penitenciária. Suzane, que já é figura pública em Angatuba, a 204 quilômetros de São Paulo, onde passa o saidão com o noivo, Rogério Olberg. O casal caminha normalmente pelas ruas, vai ao culto evangélico em um dos templos mais movimentados da cidade e costuma até tomar sorvete na praça central.

Segundo os defensores de Jatobá, ela continua casada com Alexandre Nardoni. Volta e meia eles trocam cartas renovando os votos de casamento. Como ele só terá direito a deixar a cadeias nas datas especiais a partir de 2019, o casal ainda não tem data para se reencontrar. “Ela vai passar todo o feridão ao lado dos filhos”. Reforçou o advogado.