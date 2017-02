“Anjo da Chape” tem a casa reformada após ajudar em acidente

O jovem colombiano Johan Ramirez, de 15 anos, que ficou conhecido como o “anjo da Chape”, foi presentado com uma casa nova. O adolescente que ajudou no resgate das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, que resultou na morte de 71 pessoas no final do ano passado, recebeu de presente da Fundação Compasion a reformar de sua casa em La Union, em Antioquia. O local é muito próximo de onde o avião caiu às vésperas da final da Copa Sul-americana.

Além da reforma da parte externa, foram entregues para o garoto móveis e decorações. Aos organizadores da ação, o jovem afirmou que pudesse trocar a casa pelas vida das 71 vítimas, ele trocaria. Johan e seu pai, Miguel, estavam em casa quando o avião da Chapecoense caiu. Após escutar o barulho, eles foram até o local e ajudaram os bombeiros no começo do resgate, pois conheciam os caminhos mais curtos até o avião.

Um mês depois do acidente, Johan foi recebido no Brasil por Michel Temer e foi condecorado.