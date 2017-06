Anitta cantou só quatro músicas e sumiu da Parada LGBT

Quem ainda está na Avenida Paulista esperando pelo show da Anitta na 21ª edição da Parada do orgulho LGBT, pode ir para casa. A pop star fez um show de apenas 15 minutos em cima de um trio elétrico. Apresentou os sucessos Bang, Sim ou Não, Essa Mina É Louca e Paradinha, seu último single, cantado em espanhol e que mira impulsionar sua carreira internacional. Uma hora depois da palinha, ainda tinha gente perguntando a que horas o show iria começar. No Twitter, a cantora justificou a apresentação tão rápida quanto um raio dizendo que houve um equívoco na divulgação da sua performance. “Dei um jeito de dar uma palinha. Não haveria show, como vem sendo divulgado desde o início”, esclareceu.

É claro q dei meu jeitinho de dar uma palhinha cantando um pouco mas infelizmente não será meu show como vem sendo divulgado desde o início — Anitta (@Anitta) June 18, 2017

A passagem meteórica da estrela tinha um motivo: ela se apresenta ainda nesta noite no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos. E, para chegar a tempo, tinha que pegar um voo às 16h30 . Mesmo rapidamente, Anitta conseguiu interagir um pouco com o público na Avenida Paulista. “Nunca me senti tão amada como hoje. Espero poder fazer pela causa um pouco do que vocês fizeram por mim”. Na sequência, a cantora saiu escoltada por um batalhão de seguranças no meio da multidão. “Me ajudem a chegar vem casa viva”, disse, brincando, antes de deixar o trio.

A 21ª edição do evento tem como tema “Independente de nossas crenças, nenhuma religião é Lei! Todas e todos por um Estado Laico”. Pelo segundo ano como evento oficial do calendário da capital paulista, a parada organizada pela Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo (APOGLBT SP) teve concentração a partir das 10 horas, em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na Avenida Paulista.

Dezenove trios elétricos passam pelo evento, partindo da Avenida Paulista e seguindo pela rua da Consolação. Um show de encerramento está marcado para as 19 horas, depois do fim da marcha, no Vale do Anhangabaú, centro da cidade.