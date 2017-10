Alta do latrocínio e Justiça do trabalho nas manchetes do dia

Crescimento do latrocínio no país e estudo sobre a Justiça trabalhista estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta segunda-feira. De acordo com a Folha de S.Paulo, roubos seguidos de morte cresceram em 19 Estados entre 2015 e 2016. No Estado de S.Paulo, pesquisa aponta que Justiça do Trabalho é cara e pouco efetiva para os empregados. A criação de 111 mil postos de trabalho extras para o Natal é destaque no Globo.

O Estado de S.Paulo

Com 7 casos por dia, latrocínio sobe 58% no País em 7 anos

Foram registrados no País 2,5 mil latrocínios no ano passado, ou sete casos por dia, 57,8% a mais do que em 2010, de acordo com dados inéditos do 11.º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nos sete últimos anos, houve 13,8 mil casos de roubos seguidos de morte. Os registros desse tipo de crime cresceram em 19 Estados entre 2015 e 2016, incluindo o Rio, com alta de 70%.

Folha de S.Paulo

Justiça trabalhista é pouco efetiva para empregados

Estudo mostra que a Justiça do Trabalho é cara e, ao contrário do que se costuma pensar, não pode ser considerada enviesada a favor dos empregados. Dados da pesquisa de André Gambier Campos, do Ipea, indica que, na maior parte das vezes, o trabalhador recorre à Justiça para garantir o acerto de verbas rescisórias não pagas, como saldo de salário e aviso prévio. Só 2% das demandas julgadas são totalmente procedentes.

Nova regra deverá favorecer quem já tem mandato

A mudança em leis eleitorais feita no começo do mês beneficiará grandes partidos e políticos com mandato, segundo especialistas. As novas regras dizem respeito a fundo público eleitoral, cláusula de desempenho e, a partir de 2020, fim de coligações proporcionais

O Globo

Comércio terá 10% mais vagas temporárias no fim de ano

Após dois anos de queda nas vagas extras de fim de ano, o comércio deve abrir 111 mil postos de trabalho para o Natal no país, numa alta de 10%, preveem empresas de RH que fazem contratações temporárias. É a recuperação do varejo, que prevê vender 4% mais no Natal, o motor do aumento de vagas. E 27% dos temporários devem ser efetivados.

Valor Econômico

Investidor se passa por não residente para burlar Receita

A Receita Federal informou às maiores instituições financeiras do país que identificou “fortes indícios” de fraude tributária envolvendo investimentos de não residentes no Brasil.

Estado de Minas

Sem recuperação, mais mineração

Enquanto a natureza ainda sofre com os efeitos do tsunami de lama, empresa planeja desviar rio para explorar ouro entre os devastados povoados de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.