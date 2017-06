Alckmin: compromisso do PSDB é com o país, não com o governo

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou neste sábado que o seu partido está comprometido com a retomada do crescimento do país, e não com a figura do presidente Michel Temer (PMDB). Na segunda, os tucanos decidiram seguir na base aliada do governo, apesar das denúncias de corrupção, para apoiar as reformas da Previdência e trabalhista.

“O PSDB deixou muito claro que o compromisso dele não é com o governo, é com o país”, disse o governador, em conversa com jornalistas após participação no XXXVIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. “Vamos ajudar na questão das reformas.”

Alckmin citou a reforma trabalhista, que, segundo ele, está perto de ser concluída e ajudará a estimular a geração de empregos e diminuir a informalidade. “Vamos monitorar permanentemente os desdobramentos dos acontecimentos”, ressaltou.

Diretas

Questionado a respeito do posicionamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que durante a semana sugeriu que Temer deveria convocar eleições antecipadas, o governador avaliou que tal cenário é uma hipótese possível, mas improvável.

“Você precisa mudar a Constituição e terá de fazê-lo até setembro”, disse Alckmin, ressaltando que alterações na legislação eleitoral devem ser feitas com um ano de antecedência. “E tem que aprovar na Câmara e no Senado, em duas votações. Não é fácil, mas é uma hipótese.”

(Com Estadão Conteúdo)