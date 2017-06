Agência e cunhado de Alves são alvos da PF

Outro alvo da Operação Manus, deflagrada nesta terça-feira, é Arturo Arruda Câmara, dono da agência de propaganda Art&C, e cunhado do ex-ministro e ex-deputado do PMDB Henrique Eduardo Alves, preso. A agência presta serviços para diversas prefeituras em todo o Estado. Arturo Arruda também foi levado pela Polícia Federal. A sede da agência foi alvo de buscas.

A Operação Manus apurar crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014. O sobrepreço identificado chega a 77 milhões de reais, conforme a PF.

A Justiça Federal expediu 33 mandados: cinco de prisão preventiva, seis de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão no Rio Grande do Norte e no Paraná. Alves e outro parlamentar são suspeitos de ter recebido propina para favorecer politicamente duas grandes construtoras envolvidas na construção do estádio.

Conforme a PF, as provas foram colhidas a partir das delações premiadas no Supremo e quebras de sigilo fiscal, bancário e telefônico. “Foram identificados diversos valores recebidos como doação eleitoral oficial, entre os anos de 2012 e 2014, que na verdade consistiram em pagamento de propina. Identificou-se também que os valores supostamente doados para a campanha eleitoral em 2014 de um dos investigados foram desviados em benefício pessoal”, acusa a PF em nota.