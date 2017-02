Aeronave da Avianca faz pouso de emergência em Cumbica

O voo 6304 da Avianca teve de fazer um pouso de emergência, na manhã desta quinta-feira, no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, após piloto detectar fumaça na cabine. Em nota, a Avianca Brasil não cita a presença de fumaça e informa apenas que “o painel da aeronave que realizava hoje o voo 6304 apresentou uma leitura atípica. Por precaução, o comandante optou por retornar ao aeroporto de origem”.

A companhia destacou que a aterrissagem foi realizada em segurança e que o desembarque dos 156 passageiros transcorreu normalmente. A aeronave havia saído de São Paulo com destino a Recife às 7h30 desta quinta e aproximadamente dez minutos depois retornou ao aeroporto.

Avião em chamas

Este é o segundo caso de incidente aéreo registrado na Grande São Paulo em 24 horas. Na noite desta quarta, um avião da Latam registrou um princípio de incêndio em uma das turbinas durante a decolagem no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. Por causa do incidente, o aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens por mais de uma hora: das 18h48 até as 20h07. Nenhum passageiro se machucou.

Segundo nota da Latam, o voo JJ3264 iria de Congonhas para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Bombeiros civis, que trabalham no aeroporto, foram acionados e apagaram o fogo. A aeronave foi removida da pista para o desembarque dos passageiros.