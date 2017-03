Aécio, juros, goleiro Bruno e outras manchetes de 03/03/17

As delações da Odebrecht seguem nas manchetes dos jornais nesta sexta-feira, e agora envolvem diretamente o nome do tucano Aécio Neves em pedido de caixa 2 para a sua campanha em 2014. A ata do Copom aponta que o ritmo de queda da taxa de juros poderá ser acelerado nas próximas reuniões, enquanto uma frase do goleiro após deixar a prisão, vai virar peça de publicidade do sistema alternativo de cumprimento de pena em Minas Gerais.

Confira as manchetes e outros destaques de jornais brasileiros na manhã desta sexta-feira

Folha de S. Paulo (SP)

Odebrecht afirma ter pago caixa 2 após pedido de Aécio

O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura Benedito Júnior disse em depoimento ao TSE que a empreiteira baiana doou 9 milhões de reais em caixa dois para campanhas eleitorais do PSDB. O pedido de ajuda teria sido feito pelo próprio Aécio Neves, que em 2014 concorria à Presidência da República.

Criador de torcida palmeirense é morto a tiros

Moacir Bianchi, um dos fundadores da Torcida Mancha Verde, conhecida atualmente como Mancha Alvi Verde foi assassinado e seu carro foi encontrado com 22 perfurações a bala. Diante do ocorrido, a organizada anunciou por meio de nota nas redes sociais que suas atividades foram encerradas por tempo indeterminado.

O Estado de S.Paulo (SP)

Banco Central indica que pode acelerar corte de juros

O Banco Central indicou que pode acelerar o ritmo de queda da taxa de juros, segundo ata do Comitê de Política Monetária.

Na semana passada, o BC reduziu a Selic em 0,75 ponto porcentual pela segunda vez seguida, a 12,25% ao ano, diante de perda de força da inflação.

No Itamaraty, Aloysio quer “vida nova” ao Mercosul

O novo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, sinalizou que deve manter a política externa do seu antecessor, José Serra, e disse que quer aproximar o Mer cosul dos países que formam a Aliança do Pacífico, que são México, Colômbia, Peru, Chile e Costa Rica.

O Globo (RJ)

Odebrecht cita Dilma, Temer e Aécio, mas Planalto vê alívio

O testemunho do empreiteiro Marcelo Odebrecht, em Curitiba, envolveu o nome da ex-presidente da República, revelou mais detalhes sobre repasses ao PMDB do atual presidente Michel Temer e atingiu o senador Aécio Neves, do PSDB, partido autor do processo que pede a punição da chapa vencedora na disputa presidencial em 2014.

Valor Econômico (SP)

Expansão global já ajuda o Brasil via commodities

O crescimento mais forte e sincronizado das maiores economias do mundo, fenômeno que não ocorria desde a crise de 2008, está impulsionando os preços das commodities e beneficiando o Brasil.

Zero Hora (RS)

94,6 mil aposentadorias por invalidez vão passar por pente-fino no Estado

Assim que o governo federal terminar o pente-fino nos auxílios-doença, o que ainda pode levar de três a oito meses, um grupo de 94,6 mil pessoas serão avaliadas. Com as revisões, o governo estima economia entre 100 e 200 milhões de reais por ano.

O Estado de Minas (MG)

Bruno vai ao ataque

“A Apac é uma obra de Deus.” A frase, dita pelo ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes das Dores de Souza, no dia em que deixou a unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Santa Luzia, vai virar tema de uma campanha para divulgar o sistema alternativo de cumprimento de pena, ainda pouco conhecido no Brasil.

Jornal do Commercio (PE)

Ação e reação

A ousadia voltou a dar o tom nas madrugadas do Recife. Pelo menos 10 homens armados metralharam viaturas da polícia e explodiram agências bancárias em Cabo de Snto Agostinho. Houve troca de tiros. Seis assaltantes morreram e outros quatro ficaram feridos.