‘Acredito na justiça divina’, escreve Ticiana Villas Boas

A jornalista Ticiana Villas Boas, mulher de Joesley Batista, dono do grupo J&F, reapareceu nas redes sociais no sábado, 4, publicando uma foto em seu perfil no Instagram. Na legenda, a ex-apresentadora do SBT conta que está em uma viagem na Bahia e faz um desabafo.

“Somos tão pequenos diante da natureza. Mas somos parte dela e de Deus. Acredito na força e justiça divinas. Acredito no poder do tempo, que é o senhor da razão. Passei os últimos seis meses me apegando a isso e a Deus. Essa semana estou caminhando por um lugar muito especial, na minha terra, com amigos do coração. Lugar onde passei boa parte da minha infância e adolescência, que sempre me revigorou e acolheu. Conectada com a natureza estou ganhando forças para voltar a viver e lutar”, escreveu.

A última postagem de Ticiana aconteceu em maio, quando decidiu confirmar o seu desligamento da TV e afirmar que iria se dedicar integralmente para cuidar da família. Ela havia se afastado por conta dos comentários após as delações de Joesley Batista, dono do grupo J&F.

Joesley está preso preventivamente desde setembro na Operação Tendão de Aquiles, acusado do crime de insider trading, uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro.

(Com Estadão Conteúdo)