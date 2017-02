Acompanhe a sessão que elegeu o novo presidente da Câmara

A Câmara dos Deputados começou nesta quinta-feira a sessão que irá eleger quem comandará a Câmara pelos próximos dois anos. Seis candidatos disputam o posto: Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tentará a reeleição e é apontado como favorito do Palácio do Planalto, Jovair Arantes (PTB-GO), Luiza Erundina (PSOL-SP), André Figueiredo (PDT-CE), Júlio Delgado (PSB-MG) e Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

A votação acontece um dia após o Senado eleger Eunício Oliveira (PMDB-CE) como novo presidente da Casa. A votação será presidida pelo deputado Waldir Maranhão (PP-MA).

A Câmara está tomada por cabos eleitorais. No corredor de acesso ao plenário há gritos de guerra com os slogans de Jovair Arantes e Rodrigo Maia. Os candidatos também investiram na produção de santinhos.

Para ser eleito, o candidato precisa da maioria absoluta dos votos em primeira votação ou ser o mais votado no segundo turno. A votação é secreta e realizada em cabines eletrônicas. Quem coordena o andamento das eleições são os componentes da Mesa anterior que não sejam candidatos. Os candidatos a presidente terão 10 minutos para discursos. Já os demais candidatos – vices, secretários e suplentes – não terão tempo para discursar.

O PT ingressou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir espaço na composição da Mesa Diretora. A ação é endereçada à presidente do STF, Cármen Lúcia, e é assinada pelo líder Carlos Zarattini (SP). Fora do blocão de 13 partidos formado por Rodrigo Maia, restou ao PT, que apóia André Figueiredo, apenas a suplência na cúpula da Câmara.

Candidatos

Favorito, Maia, o primeiro dos candidatos a discursar, afirmou que, se reeleito, vai trabalhar para que a Câmara seja um “parlamento reformista” e defendeu a aprovação das reformas da Previdência e da legislação trabalhista. Também defendeu a rediscussão do pacto federativo para desconcentrar as receitas da União para os Estados e a aprovação “urgente” de uma reforma política.

Maia também criticou a judicialização de sua candidatura por parte de seus adversários, que foram ao STF. “Muito se fala em independência da Câmara. Mas, mais uma vez, o ator principal da nossa eleição foi o Poder Judiciário. E por decisão dos próprios políticos”, disse. “Nossos embates precisam ser aqui dentro, para que a gente mostre para o Judiciário e ao Executivo que a Câmara quer respeito e sua soberania garantida”, disse.

O líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes, considerado o mais forte rival de Maia, afirmou que não vai permitir ataques aos outros parlamentares. “Eu tenho coragem para dizer: atacou um deputado, mexeu com a Câmara, mexeu comigo. A Câmara precisa mostrar à sociedade que aqui se trabalha, não pode continuar sendo tratada como puxadinho do Executivo ou do Judiciário”.

Sem citar nomes, Jovair afirmou que muitos parlamentares foram “injustiçados” na Câmara. “Quem tinha autoridade para defender o parlamento se calou”, disse. Para o deputado, a Casa precisa ter coragem para “mostrar que somos necessários à democracia”.

Bolsonaro, considerado um azarão na disputa – é a terceira vez que é candidato ao cargo, mas nunca conseguiu mais que nove votos -, admitiu a possibilidade mínima de vitória. “As minhas chances só não são menores do que as daqueles que não são candidatos”, afirmou.

Ele atacou o Judiciário por, segundo ele, estar tomando o papel da Câmara e do Senado na legislação, ao discutir temas como liberação da maconha e legalização do aborto e decidir que o desacato à autoridade não é mais crime.