Acidente na zona sul de São Paulo deixa seis mortos

Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas, na manhã deste domingo (12), em consequência de uma violenta colisão entre um micro-ônibus e um automóvel, no bairro do Grajaú, zona sul da cidade de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 7h, na rua Pedro Escobar. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional Sul e Balneário São José.

Em outro acidente, também na zona sul, seis pessoas ficaram feridas, no final da madrugada, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. Quatro dos seis lesionados estavam no interior do veículo e duas pessoas foram atropeladas. Todas elas foram socorridas na Santa Casa de Santo Amaro.

(Com Agência Brasil)