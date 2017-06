ES: acidente entre carreta, ônibus e ambulâncias deixa 15 mortos

Um acidente entre uma carreta, um ônibus e duas ambulâncias deixou vários mortos e feridos no km 343 da BR-101, em Guarapari, no Espírito Santo, próximo a um posto de combustíveis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 15 mortes já foram confirmadas. As colisões aconteceram no início da manhã desta quinta-feira, 22.

As informações iniciais da PRF são de que uma carreta carregada de rochas que seguia para o município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado, invadiu a contramão e atingiu de frente um ônibus com passageiros que voltava de São Paulo para Vitória. Atrás ainda estavam duas ambulâncias dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves.

Algumas vítimas foram arremessadas para fora dos veículos e outras, carbonizadas.

No local, policiais ainda estão trabalhando na remoção de vítimas e o encaminhamento delas para hospitais da região. A PRF ainda não divulgou o total de feridos no acidente.

“Estamos preocupados primeiramente em resgatar essas pessoas e identificar os mortos no local. Após isso, vamos recolher os dados dessas pessoas. Foi uma fatalidade”, afirmou o superintendente da PRF no Espírito Santo, Wyllis Lyra.

Nas proximidades do acidente, foram vistas muitas ambulâncias, equipes de policiais civis e militares, além de muitos curiosos. O trânsito no local foi interditado nos dois sentidos e não há previsão de quando a pista será liberada.

(Com Estadão Conteúdo)