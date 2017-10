Acidente de ônibus mata 5 e deixa 30 feridos no interior da Bahia

Pelo menos cinco pessoas morreram após um acidente de ônibus na BA-421, entre os municípios de Mundo Novo e Piritiba, na Bahia, na manhã desta quinta-feira, 12. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), o coletivo foi alugado para um passeio em comemoração ao Dia das Crianças. Outras 30 pessoas ficaram feridas.

Entre as vítimas estão três adultos, uma adolescente de 16 anos e uma criança de dois. O ônibus, da Empresa de Transporte Macaubense (Emtram), saiu do município de Itaberaba com 46 pessoas, por volta das 5 horas da manhã, e ia para um parque aquático em Jacobina, na Chapada Diamantina, a 360 quilômetros de Salvador. A maioria dos passageiros era composta por mulheres, que estavam com seus filhos.

O acidente aconteceu no Km-17 da rodovia estadual BA-421, próximo à fazenda Santa Luzia. A Polícia Militar informou que, por volta das 8h30, policiais militares da 98ª Companhia Independe de Polícia Militar (CIPM/Ipirá) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o veículo tombado na estrada. As vítimas foram encaminhadas para hospitais na região e, em seguida, transferidas para hospitais de Feira de Santana.

Ainda segundo a SSP-BA, uma criança teve a perna amputada e foi levada para Salvador por um helicóptero da Polícia Militar. A pasta informou que há sete pessoas em estado grave.

Foram identificados os corpos de Vanessa Diamantino de Almeida, 16 anos; Maria Ruthe Diamantino dos Santos Souza, 48; Margarida Lopes Mascarenhas, 68; e Penélope Pimentel Lopes, de apenas 2 anos. Uma vítima do sexo feminino ainda não foi identificada.

A polícia ainda está investigando as circunstâncias do acidente. O governador da Bahia, Rui Costa, acabou suspendendo agenda que teria em Itaberaba, também na Chapada Diamantina.

A Prefeitura de Itaberaba publicou nota de luto em seu site e nas redes sociais. “O prefeito Ricardo Mascarenhas, muito consternado com o ocorrido, decretou Luto Oficial de Três Dias e ordenou que todas os esforços sejam empregados no apoio integral às famílias das vítimas”, diz a nota.

Procurada por VEJA, um funcionário da empresa informou que o gerente responsável viajou para a Bahia por conta do acidente e não podia dar mais informações.

(Com Estadão Conteúdo)