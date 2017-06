Ação policial contra tráfico em nova Cracolândia acaba em tumulto

Uma ação da Polícia Militar para buscar suspeitos de tráfico de drogas na Praça Princesa Isabel, onde está instalada uma nova Cracolândia, terminou em confusão na manhã deste sábado em São Paulo. A tropa de choque e helicópteros foram acionados para controlar a situação.

A PM informou que os policiais abordavam indivíduos que estavam comercializando crack na praça quando, por volta das 9h30, os dependentes químicos começaram a correr pelo local e para as ruas do entorno. Com a confusão, o trânsito teve que ser desviado para outras vias.

A polícia disse ainda que viaturas e cavalos da corporação foram atingidos por paus e pedras.

Há três dias, outra ação terminou com um suspeito de tráfico preso na nova Cracolândia, um guarda civil ferido e um ônibus depredado.

(Com Estadão Conteúdo)