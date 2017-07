Os 10 anos do acidente da TAM

1. Movimentação na Praça Memorial 17 de Julho, ao lado do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo zoom_out_map 1/7 Movimentação na Praça Memorial 17 de Julho, ao lado do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (Renato S. Cerqueira/Futura Press/Folhapress)

2. Familiares se emocionam na praça criada em homenagem as 199 vítimas mortas no acidente. O espaço abrigava o prédio da TAM Express, no qual a aeronave se chocou zoom_out_map 2/7 Familiares se emocionam na praça criada em homenagem as 199 vítimas mortas no acidente. O espaço abrigava o prédio da TAM Express, no qual a aeronave se chocou (Nacho Doce/Reuters)

